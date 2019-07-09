رياضة | فرجاني ساسي عن تسجيل ركلة التأهل: معتاد على ذلك.. وأشكر جماهير الزمالك

أعرب فرجاني ساسي، لاعب منتخب تونس ونادي الزمالك، عن سعادته بالتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال ساسي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مباراة غانا كانت صعبة وأمام خصما قويا، التوفيق حالفنا في ركلات الترجيح، وسيكون مردودنا أفضل في المباراة المقبلة".

وعن ركلة التأهل التي سجلها: "لم تكن الركلة الأولى التي اسددها، معتاد على ذلك".

وأضاف: "أشكر الجماهير المصرية وخاصًة جماهير نادي الزمالك، وأتمنى مواصلة مساندتهم لنا بالمباراة المقبلة".

مختتمًا: "متأسف على الخروج المبكر لمنتخب مصر من البطولة".