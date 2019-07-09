رياضة | حسام البدري يكشف أسباب التعاقد مع ديسابر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يكشف أسباب التعاقد مع ديسابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسام البدري رئيس براميدز أسباب التعاقد مع سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"تعاقدنا مع ديسابر لما يمتلكه من خبرات أفريقية وواثقين في قدرته على تحقيق طموحات النادي".

واختتم البدري تصريحاته قائلاً :"تم ترشيح العديد من الأسماء لقيادة الفريق وديسابر كان من ضمنها، وتم الاستقرار عليه لقيادة الفريق بداية من الموسم القادم".