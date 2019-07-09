رياضة | ربع نهائي الكان (4).. خبرة تونس تصطدم بأحلام مدغشقر ومعركة فرنسية مُنتظرة خارج الخطوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربع نهائي الكان (4).. خبرة تونس تصطدم بأحلام مدغشقر ومعركة فرنسية مُنتظرة خارج الخطوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب منتخب تونس موعدًا مع منتخب مدغشقر في دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا 2019، وذلك بعدما تجاوز نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4 في لقاء دور الـ16 للبطولة القارية المقامة بمصر.

- مشوار المنتخبين في أمم إفريقيا 2019:

تونس: حقق المنتخب التونسي 3 تعادلات في دور المجموعات، مع منتخبات أنجولا (1-1)، مالي (1-1)، موريتانيا (0-0)، بينما تخطي عقبة منتخب غانا في دور الـ16 بركلات الترجيح 5-4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

- مدغشقر: تصدر منتخب مدغشقر ترتيب مجموعته في الدور الأول، برصيد 7 نقاط، من تعادل مع غينيا (2-2)، وفوزين على بوروندي (1-0)، ونيجيريا (1-0)، بينما أطاح بالمنتخب الكونغولي من دور الـ16 بعد الفوز عليه 4-2 بركلات الترجيح.

- تاريخ مواجهات تونس ومدغشقر:

لم يتقابل منتخب تونس مع نظيره مدغشقر في بطولة أمم إفريقيا طوال تاريخهما، ولكن التقي المنتخبين في 3 مواجهات سابقة، الأولي كانت عام 1987 في دورة الألعاب الإفريقية وفاز المنتخب المالاغاشي 3-0.

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أما المواجهة الثانية كانت في تصفيات كأس العالم 2002، وفاز منتخب تونس بالمباراتين 1-0، 2-0 على الترتيب.

- أبرز إنجازات المنتخبين بأمم إفريقيا:

تونس: حقق لقب بطولة أمم إفريقيا مرة وحيدة عام 2004، بينما حصد مركز الوصيف مرتين عامي 1965، 1996.

مدغشقر: يشارك في بطولة أمم إفريقيا للمرة الأولي في تاريخه، ونجح في الصعود للدور ربع النهائي في إنجاز رائع.

- القيادة الفنية للمنتخبين :

تونس: يتولي قيادة منتخب نسور قرطاج المدرب الفرنسي المخضرم آلان جيريس صاحب الـ66 عامًا، تولي تدريب العديد من الأندية أبرزها تولوز وباريس سان جيرمان والجيش الملكي، ومنتخبات مثل، جورجيا ومالي والسنغال والجابون.

مدغشقر: يقود منتخب مدغشقر مدرب فرنسي أيضًا هو "نيكولاس ديبوي" وبدأ مسيرته التدريبية ببعض الأندية المغمورة في فرنسا مثل لوريان، ومولين يزير، ويجمع بين تدريب مدغشقر وفريق فلوري الفرنسي.