اونلاين | ديسابر: هدفي التتويج بالبطولات مع براميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر: هدفي التتويج بالبطولات مع براميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سباستيان ديسابر المدير الفني لبراميدز، عقب توليه قيادة الفريق بأن هدفه التتويج بالبطولات مع النادي.



وقال ديسابر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"البطولة المصرية مهمة لي لأني عملت فيها سابقاً واعرف لاعبي براميدز وسأراهم على أرض الملعب وهدفي التتويج مع الفريق بالبطولات".

الجدير بالذكر أن ديسابر فسخ تعاقده مع منتخب أوغندا بعد توديعه لبطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.