شكرا لقرائتكم ننشر مواعيد الأهلي لفتح باب اختبارات الناشين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين بالأهلى مواعيد اختبارات قطاع الناشين للموسم الكروي الجديد 2019-2020 على ملاعب النادي الأهلي بمدينة نصر وذلك طبقًا للمواعيد والمراحل السنية التالية :

وتم تحديد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة؛ 14-15-16 يوليو الجاري مواليد 2006-2007 على أن تكون أيام الاربعاء والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الجاري مواليد 2008-2009-2010 وايام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجار ي موعدًا لمواليد 2003-2004-2005 على ان يكون يوما الاربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.

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وقال فتحي مبروك إنه تحدد ايام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت الموافقة 10-11-12-13 يوليو الجاري لبيع الاستمارات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا وذلك على بوابات النادي بمقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، ثم بعد ذلك امام بوابات فرع مدينة نصر ايام الاختبارات المعلن عنها سابقًا، موضحاً ان قيمة الاستمارة 50 جنيهًا على ان تبدأ الاختبارات في الساعة 8.30 صباحًا .