شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يستأنف تدريباته استعدادًا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة محمود جابر تدريباته بعد الراحة السلبية التى حصل عليها أمس الإثنين.

ومن جانبه أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة للإسماعيلى، أن الجهاز الفنى لا ينظر للنتائج فى المباريات الودية بقدر الاهتمام بأداء ومستوى اللاعبين وتلقى الإسماعيلى هزيمة أمام القناة وديًا بهدف نظيف قبل أن ينتصر مساء الجمعة على منتخب المحافظة بـ4 أهداف مقابل هدفين.

وأضاف فى تصريحات صحفية: "لدينا أهداف أخرى نسعى لتحقيقها أبرزها تجهيز البدلاء والمصابين، بالإضافة للوقوف على مدى استيعاب جميع اللاعبين للخطط الفنية المطبقة من قبل الجهاز الفنى".

وتابع المنياوى: "من ضمن أهداف الوديات تلافى الأخطاء التى ظهرت الموسم الماضى وعدم تكرارها مستقبلاً، فضلاً عن منح الفرصة لإشراك الناشئين الذين يمثلون مستقبل الفريق المشرق".

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واختتم حديثه: "نستعد لمباراة الزمالك بكل قوة وجدية ونتطلع للثلاث نقاط والذى سيكون أفضل تحضير للموسم الجديد".

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم، والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو الجارى وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الحالى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.