الامارات | تعرف إلى الفرق الصاعدة لربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 والآمال العربية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت مرحلة المفاجأت في بطولة الأمم الإفريقية، وهو دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حالياً، بخروج أربعة منتخبات كانت مرشحة للفوز باللقب الإفريقي أهمها البطل والوصيف الماضيين، واكتمل عقد ربع نهائي الكان بصعود 8 منتخبات وهي السنغال وبنين ونيجيريا وجنوب أفريقيا ومدغشقر وكوت ديفوار والجزائر وتونس، ويمثل الخضر ونسور قرطاح آمال العرب في التتويج القاري.
وشهدت هذه المرحلة مفاجآت من العيار الثقيل أهمها خروج المنتخب المصري وحامل اللقب المنتخب الكاميروني إضافة إلى المغرب وغانا والمنتخبات الأربعة كانت مرشحة بقوة للمنافسة على اللقب الإفريقي، إضافة إلى وداع كلاً من مالي وأوغندا وغينيا والكونغو.
وتقام مباريات دور الثمانية بالبطولة يومي الأربعاء والخميس القادمين وتأتي على النحو التالي:
- السنغال × بنين
- نيجيريا × جنوب أفريقيا
- تونس × مدغشقر
- الجزائر × كوت ديفوار
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