شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك واكاسو أفضل لاعب في مباراة غانا وتونس: «نشعر بالحسرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الغاني مبارك واكاسو، على لقب أفضل لاعب في مباراة غانا وتونس التي جمعتهما، الاثنثن، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
تأهلت تونس لربع نهائي البطولة بعد أن فازت بنتيجة 5 / 4 في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف.
قال واكاسو، في تصريحات عقب استلام الجائزة: «نشعر بالحسرة بعد الهزيمة خاصة وأننا كنت نعتقد أن اللقب لنا».
وانهمر في البكاء بعد أن ودع منتخب بلاده كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا: «لا أجد كلمات تعبر عن تلك الحسرة التي نعيشها الآن».
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