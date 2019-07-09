شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك واكاسو أفضل لاعب في مباراة غانا وتونس: «نشعر بالحسرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الغاني مبارك واكاسو، على لقب أفضل لاعب في مباراة غانا وتونس التي جمعتهما، الاثنثن، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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تأهلت تونس لربع نهائي البطولة بعد أن فازت بنتيجة 5 / 4 في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف.

قال واكاسو، في تصريحات عقب استلام الجائزة: «نشعر بالحسرة بعد الهزيمة خاصة وأننا كنت نعتقد أن اللقب لنا».

وانهمر في البكاء بعد أن ودع منتخب بلاده كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا: «لا أجد كلمات تعبر عن تلك الحسرة التي نعيشها الآن».