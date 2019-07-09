شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غانا: لن أنتقد التحكيم.. والحالة النفسية للاعبين «سيئة للغاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المدير الفني لمنتخب غانا، كواسي أبياه، عن شديد حزنه لخسارة فريقه أمام تونس في الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الاحتساب إلى ركلات الترجيح.

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أضاف، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، مساء الاثنين: «كان أمامنا فرص لإنهاء المباراة قبل الدقيقة 90، وأتيحت لنا العديد منها، ولكن إن لم نسجل فبالتأكيد سنخسر».

أشار إلى أنه تحدث عن خاصية «var» في مباريات البطولة تجنبًا لأخطاء التحكيم، معقبًا: «لن أنتقد الحكم بعد إلغاءه هدف لنا، وعليه مشاهدة الفيديو مرة أخرى».

أوضح أنه سيعمل على تهدئة اللاعبين لأن حالتهم النفسية «سيئة للغاية والهدف مستقبلًا هو بناء فريق قوي ينافس على البطولات القارية».