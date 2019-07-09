شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس: التأهل إلى دور الثمانية كان «صعبًا للغاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، أن التأهل لدور الثمانية كان صعبًا للغاية، عقب تخطي نسور قرطاج منتخب غانا في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، بعد الاحتساب إلى ركلات الترجيح.

قال «جريس»، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إن أداء فريقه لم يكن مقنعًا خلال الدور الأول، مضيفًا: «اجتهدنا وخططنا جيدًا لمباراة غانا وصعودنا لدور الثمانية هو نتاج مجهود وتعب اللاعبين».

أوضح أن عدم الدفع باللاعب وهبي الخزري بسبب توقفه عن التدريبات لثلاث أيام، معقبًا: «عند جاهزيته دفعنا به في الشوط الثاني وكان إضافة قوية للفريق، ونفس الأمر الحارس فاروق بن مصطفى حارس رأينا أنه متمكن أكثر لذلك دفعنا به لركلات الترجيح».