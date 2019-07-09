تونس تفوز على غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

حقق منتخب تونس فوزا صعبا على المنتخب الغاني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وذلك بعد التعادل بهدف لكل فريق، خلال المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين، على استاد الإسماعيلية، فى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2019، ليخطف نسور قرطاج تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وبذلك يواجه منتخب تونس نظيره منتخب مدغشقر فى دور الثمانية يوم الخميس المقبل على استاد السلام، بعد أن حقق أول فوز له في البطولة بعد 3 تعادلات.

تبادل المنتخبان الهجمات خلال الشوط الأول، وكان المنتخب الغاني هو الأخطر، إذ أضاع كرة في العارضة في بداية الشوط، وتم إلغاء هدف له سجله القائد أندريه أيو في الدقيقة 42 بعدما احتسبها حكم المباراة فيكتور جوميز لمسة يد.

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وجاء هدف المباراة الأول من خلال هجمة مرتدة لنسور قرطاج في الدقيقة 73 أحرزه المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي من خلال كرة عرضية أمام المرمى ليقابلها مباشرة فى الشباك.

ثم تعادل منتخب غانا في الدقيقة 92 عبر البديل رامي البدوي لاعب تونس بطريق الخطأ في مرماه، بعد نزوله بدقيقة واحدة فقط.

وبذلك نجح منتخب تونس في كسر العقدة الغانية بعدما فاز منتخب غانا في 6 مباريات رسمية جمعته مع نظيره التونسي، بينما تعادل المنتخبان مرة واحدة.