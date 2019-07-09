شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الصربي والبوسني.. «حجازي» على رادار الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن إدارة نادي الأهلي باتت قريبة من إعلان التوقيع مع لاعبين دوليين هما: البوسني ألفيس ساريتش (28 عاماً) قادماً من فريق سوون سامسونغ الكوري، ومدافع منتخب مصر ونادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي أحمد حجازي (28 عاماً).

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وجاء الاختيار بعد عرض عدد من الملفات على مدرب الفريق الذي فضَّل ساريتش وحجازي، إذ يملك الأول قدماً يسرى قوية ويعتبر إضافة في وسط الملعب، فيما يلعب الآخر بمركز الدفاع ويعتبر سدا منيعا.

ومن المنتظر أن يعلن النادي باقي تفاصيل صفقة انتقال اللاعبين خلال الساعات القادمة.

وكان المهندس أحمد بن بكر الصائغ، أنهى إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش (28 عاماً)، بعقد يمتد لـ3 سنوات، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، بقيمة 1.5 مليون يورو.