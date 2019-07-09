رئيس «اتحاد الكرة الطائرة» لـ«الخليج 365»: اطمئنوا.. الفيصل سندنا

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جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

نجوم واعدون

يدخل أبطال منتخبنا لكرة الطائرة تحت 23 سنة، اليوم (الثلاثاء) معسكرهم التدريبي الداخلي بالرياض لمدة 10 أيام، قبل مغادرتهم إلى سلوفينيا لإقامة معسكر خارجي يخوض المنتخب خلاله مباريات ودية وتدريبات مشتركة مع مختلف الفرق، استعدادا للبطولة الآسيوية لكرة الطائرة التي تستضيفها ميانمار، إذ تأهل أخضر الطائرة للنهائيات من بوابة البحرين التي استضافت التصفيات الأولية بمشاركة منتخبات السعودية والبحرين وقطر والعراق والكويت وفلسطين، واستطاع منتخبنا تقديم مستويات فنية راقية أهلته للنهائيات عقب فوزه في 4 مباريات وخسارة واحدة، خطف على إثرها بطاقة التأهل الآسيوية.

أبرزت مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الأولية في البحرين نجوم الأخضر الذين كانوا في الموعد بعد المستويات المميزة التي ظهروا بها طوال مباريات البطولة، إذ سلط النقاد الأضواء على لاعبي الأخضر وأصبحوا حديث البطولة ونواة لمنتخب قوي في المستقبل القريب، حيث يحتاج هؤلاء النجوم للمزيد من الحصص التدريبية وخوض مباريات أمام منتخبات ذات مستوى عالٍ لصقلهم وتطوير أدائهم وزيادة انسجامهم داخل الملعب، بعد بروز وسام الجهني، وجواد الخواهر، ومحمد الكعيبي، في «مركز 4»، وأسامة الزهراني، ومازن المولد، ويحيى قحل في «مركز 3»، وبروز عايض الدوسري، ويوسف الداوود في «مركز 2»، إضافة للمعد منتظر المهنا الذي استطاع أن يلفت الانتباه بتنويع اللعب والتمويه على الخصوم، وسيدعم هؤلاء النجوم الليبرو وليد العتيبي، ومالك السحيباني.

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البابطين ينتظر إنجازاً جديداً

شدد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيس لجنة المنتخبات الدكتور إبراهيم البابطين، خلال اجتماعه بمدرب المنتخب زاراكو، على ظهور المنتخب بمستوى لائق في البطولة الآسيوية واستغلال برنامج الإعداد بالطريقة المثلى لتطوير أداء اللاعبين قبل مشاركتهم الآسيوية، كما اطلع على البرنامج الإعدادي وشدد على تسهيل كافة العقبات التي تواجه اللاعبين قبل مغادرتهم إلى المعسكر الخارجي خاصة أن الأخضر تنتظره مواجهات صعبة في البطولة، إذ وضعته القرعة في مجموعة تضم منتخبات كازاخستان، واليابان، وفيتنام.

وقال البابطين: ينتظرنا تحدٍّ جديد ويجب أن نكون في الموعد، وكلي ثقة في الجهازين الفني والإداري وفي اللاعبين، مشيداً بالدعم الذي تلقاه الرياضة السعودية وخاصة الألعاب المختلفة من قبل هيئة الرياضة، موضحاً أن المنتخب الشاب «نواة حقيقية للمنتخب الأول وسيواصل الإعداد للمرحلة التي تسبق المشاركة في النهائيات، من خلال برنامج مكثف لتجهيز اللاعبين بالشكل اللائق الذي يضمن مشاركة فعالة ومنافسة قوية على المراكز المتقدمة»، مباركاً للجميع الإنجاز الذي تحقق في البحرين بخطف بطاقة التأهل الآسيوية.