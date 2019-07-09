شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ربع نهائي بطولة «مازدا 14».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تتوصل الإثارة والندية في بطولة «مازدا» الرابعة عشرة لكرة القدم بجدة، والتي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية والمقامة على ملاعب «فاير بول» بجدة، إذ ستنطلق اليوم (الثلاثاء) مباريات دور ربع النهائي بمباراتين، الأولى تجمع فريقي «مازدا» و«عصائر صحتك» في التاسعة مساءً، وفي الثانية يلتقي فريقا «فن الإدراك» و« تتوصل الإثارة والندية في بطولة «مازدا» الرابعة عشرة لكرة القدم بجدة، والتي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية والمقامة على ملاعب «فاير بول» بجدة، إذ ستنطلق اليوم (الثلاثاء) مباريات دور ربع النهائي بمباراتين، الأولى تجمع فريقي «مازدا» و«عصائر صحتك» في التاسعة مساءً، وفي الثانية يلتقي فريقا «فن الإدراك» و« تشيلسي جدة» في العاشرة مساءً. من جانبه أكد مدرب فريق «مازدا» عمر باحسين جاهزية فريقه لمباراة دور الثمانية، وقال: «سترون الفريق بالصورة الفنية الجيدة التي ترضي الجميع، وهدفنا مواصلة الانتصارات والسعي لحصد كأس البطولة بإذن الله».



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