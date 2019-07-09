شكرا لقرائتكم سر إقامة طارق حامد بغرفة منفردة فى معسكر الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول، عن سر طلب طارق حامد نجم الفراعنة ونادي الزمالك الإقامة بغرفة منفردة خلال المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وودع المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على يد جنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأول على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى امام 60 ألف مشجع.

وأكد المصدر أن طارق حامد كان يقيم فى غرفة مزدوجة مع محمود عبد الرحيم جنش، إلا أنه وبعد إصابة الأخير وسفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة وتر إيكليس قام الجهاز الإدارى بتسكين الحارس محمد أبو جبل مكان طارق حامد ما جعل نجم الزمالك يعترض ويطلب الجلوس بمفرده.

Advertisements

وطلب الجهاز الفنى تفسير من طارق حامد عن سبب رفضه الإقامة مع محمد أبو جبل وتفضيل الإقامة منفردًا بالبطولة، حيث أكد اللاعب أن أبوجبل يداوم على السهر بينما طارق حامد يفضل النوم مبكرًا وهو أمر لن يكون بمقدوره فعله.

واستجاب الجهاز الفنى للمنتخب لطلب اللاعب الدولى تقديرًا لما يقدمه مع الفريق وقام بنقل أبوجبل الى غرقة المنسق الإعلامى للفراعنة الزميل أسامة إسماعيل مدير الإعلام بإتحاد الكرة والمنتخب الوطنى الأول لحل الأزمة خاصة وأن رئيس اللجنة الإعلامة بالبطولة متواجد بالفندق الرئيسي للجنة المنظمة للكان.

وعمت الأحزان مصر عقب خروج المنتخب الوطني الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك بعد الوداع الحزين للفريق فى دور الستة عشر للبطولة.