شكرا لقرائتكم شيكابالا يهنئ أحمد الكاس بعيد ميلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنئ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، أحمد الكاس لاعب الاولمبي و الزمالك السابق بعيد ميلاده.

و كتب شيكابالا على حسابه الشخصي بتويتر " نجم الطفولة يا رقم ١٠ .. عيد ميلاد سعيد"، و يعد أحمد الكاس من أهم نجوم الزمالك في فترة التسعيناتو قبلها كان من نجوم الاولمبي.

و في سياق أخر ينتظر شيكابالا قرار القلعة البيضاء حول بقاءه في الفريق من عدمه بعدما انتهت إعارته لفريق أبولون سيمرني اليوناني.

نجم الطفولة يا رقم ١٠ .. عيد ميلاد سعيد ♥️ pic.twitter.com/tMsPbSQkRy