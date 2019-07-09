شكرا لقرائتكم شيكابالا يهنئ أحمد الكاس بعيد ميلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هنئ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، أحمد الكاس لاعب الاولمبي و الزمالك السابق بعيد ميلاده.
و كتب شيكابالا على حسابه الشخصي بتويتر " نجم الطفولة يا رقم ١٠ .. عيد ميلاد سعيد"، و يعد أحمد الكاس من أهم نجوم الزمالك في فترة التسعيناتو قبلها كان من نجوم الاولمبي.
و في سياق أخر ينتظر شيكابالا قرار القلعة البيضاء حول بقاءه في الفريق من عدمه بعدما انتهت إعارته لفريق أبولون سيمرني اليوناني.
نجم الطفولة يا رقم ١٠ .. عيد ميلاد سعيد ♥️ pic.twitter.com/tMsPbSQkRy
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