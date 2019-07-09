شكرا لقرائتكم 10 الآف دولار "ربط كلام" من اتحاد الكرة لحارس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح اتحاد الكرة حارس الزمالك الدولي محمود عبد الرحيم جنش، 10 الآف دولار "ربط كلام" عقب تعرضه للإصابة فى معسكر المنتخب الوطني الأول قبل مواجهة أوغندا ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وودع المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على يد جنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأول على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى امام 60 ألف مشجع.

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وطلب مسئولى الجبلاية من اللاعب الحصول على 10 الآف دولار خلال رحلته الحالية بألمانيا لإرجاء ومتابعة عملية وتر إكيليس على أن يتم تسوية كافة المستحقات بين الطرفين عقب عودته سواء بمنحه باقى تكاليف علاجه أو رد جزء من الأموال حال كانت فواتير العلاج أقل.

وعمت الأحزان مصر عقب خروج المنتخب الوطني الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك بعد الوداع الحزين للفريق فى دور الستة عشر للبطولة.