ملخص نتيجة مباراة تونس وغانا اليوم وتأهل النسور لمواجهة مدغشقر

نتيجة مباراة تونس وغانا اليوم، نجح منتخب نسور قرطاج في التأهل لدور الثمانية وضرب موعداً مع منتخب مدغشقر بعد الفوز على غانا بركلات الترجيح بخمسة ركلات مقابل اربعة بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، تقدم الخنيسي بهدف لمنتخب تونس في الدقيقة 73، ثم تعادل منتخب غانا بعد تسجيل البدوي هدف في مرماه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبعد نهاية الوقت الإضافي بنفس النتيجة يدخل الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تبتسم في وجه نسور قرطاج، بخمسة مقابل اربعة بعد مباراة مثيرة.

تشكيلة نسور قرطاج الرسمية اليوم تشهد تواجد فرجاني ساسي نجم الزمالك أساسياً منذ البداية لأول مرة في البطولة، مع وجود صانع الألعاب الشهير يوسف المساكني في وسط الملعب لنسور تونس.

بالرغم من تأهل صعب لمنتخب تونس إلى دور الستة عشر من كأس امم أفريقيا، لكن الأمال تعلق على تلك الكتيبة من اللاعبين للذهاب بعيداً في البطولة وتخطي عقبة المنتخب الغاني القوي.

المساكني يبدع في الشوط الأول ويرواغ لاعبي ومدافعي غانا، ولكن النهاية دائماً تكون عكس المطلوب، وفي الدقائق العشرة الأخيرة تحسن أداء تونس وبدأوا مهاجمة الدفاع الغاني لتسجيل هدف المبادرة.

بعد مرور 39 مباراة بدنية بعيدة عن الفنيات، فرض خلالها منتخب تونس أسلوب لعبه على منتخب غانا، الذي ظهر أفضل من ناحية الأستجواذ لكن بدون خطورة نهائية على مرمى معز حسن حارس منتخب تونس.

انتهى الشوط الأول من مباراة تونس وغانا اليوم على ملعب الإسماعيلية بتعادل سلبي، مباراة لم تشهد في نصفها الأول الكثير من الأحداث المثيرة، حيث جاءت هادئة في الشوط الأول بدون أهداف.

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أنقذ الحكم الجنوب أفريقي منتخب تونس من هدف قبل نهاية الشوط الأول، عندما رفع المساعد الراية بإلغاء هدف لمصلحة غانا، والشوط الثاني يبدأ بعد لحظات، نزل لاعبو المنتخبين إلى ملعب المباراة.

هجوم من مستمر من منتخب تونس، العارضة تنقذ غانا من هدف قاتل لمنتخب تونس في منتصف الشوط الثاني..

معز حسن ينقذ منتخب تونس من هدف التعادل في الدقيقة 80، عشر دقائق فقط على نهاية الوقت الاصلي.، ويتعادل غانا في الوقت بدل الضائع مستغلاً خطأ دفاعي من منتخب تونس.

بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب يبدأ الوقت الإضافي لمباراة تونس ضد غانا بعد لحظات، وفي حال انتهى بالتعادل يلجأ المنتخبين لركلات الترجيح، ومع بداية الشوط الأول الإضافي كاد يسجل منتخب غانا هدف التقدم الثاني لولا المعز حسن.

كرة خطيرة جداً للمنتخب الغاني عن طريق جيان أساموا وبارتي كانت ستضيف هدف ثاني من ركلة حرة مباشرة، من مكان قريب من المرمى، والشوط الإضافي الأول في طريقه للنهاية على نتيجة الوقت الأصلي.

بدأ الوقت الإضافي الثاني والذي يستمر لمدة 15 دقيقة، وفي حال انتهى بالتعادل يلجأ الفريقين لركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وشوط ثاني سيطرة غانا على وسط الملعب دون خطورة.