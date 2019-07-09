الآن: نتيجة مباراة تونس وغانا كأس الامم الافريقية 2019 دور الستة عشر

تعرف على نتيجة مباراة تونس وغانا في كأس الامم الافريقية بدون تقطيع للجوال، قمة كروية من العيار الثقيل بين نسور قرطاج والنجوم السوداء على ستاد الاسماعيلية في أخر مباريات دور الستة عشر من امم افريقيا 2019 لكرة القدم، مهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة على لاعبي المنتخب التونسي الذين يسعون إلى تحسين صورتهم بعد الأداء الباهت الذي ظهروا عليه منذ انطلاق النسخة الحالية من البطولة.

ماتش تونس وغانا اليوم

سيتم خوض اللقاء المشوق بين المنتخبين على المستطيل الأخضر في التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd max بإذاعة مباراة تونس اليوم بالاستوديو التحليلي المتميز، كما ستنقل قناة تايم سبورت المواجهة الكبيرة عبر البث الأرضي.

ويأمل أبناء ألان جيريس المدير الفني للنسور في كسر العقدة التاريخية أمام غانا خاصةً بعد أن ألتقيا المنتخبان 10 مرات من قبل تاريخياً سواء على المستوى الرسمي أو الودي، كانت الغلبة للبلاك ستارز في سبع لقاءات مقابل انتصار وحيد لتونس، بينما كان التعادل هو سيد الموقف في مرتين بينهما.

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نتيجة مباراة تونس وغانا

إذا صعد المنتخب التونسي لدور الثمانية على حساب غانا فإنه سيلتقي مع منتخب مدغشقر الذي حسم تأهله بعد فوزه بركلات الترجيح على الكونغو.

التشكيل الأساسي لغانا هو: ريتشارد أوفوري – أندي يادوم – جون بوي – بابا رحمان – ناهو كاسيم – مبارك واكاسو- أفريي أكواه ـ توماس بارتي – ساموال أوسو – أندريه أيو – جوردان أيو.

وتمكنت كوت ديفوار من خطف بطاقة العبور للدور المقبل منذ قليل بعد تغلبها بشق الأنفس على مالي بهدف ولفريد زاها.