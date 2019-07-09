الآن: نتيجة مباراة تونس وغانا كأس الامم الافريقية 2019 دور الستة عشر

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تعرف على نتيجة مباراة تونس وغانا في كأس الامم الافريقية بدون تقطيع للجوال، قمة كروية من العيار الثقيل بين نسور قرطاج والنجوم السوداء على ستاد الاسماعيلية في أخر مباريات دور الستة عشر من امم افريقيا 2019 لكرة القدم، مهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة على لاعبي المنتخب التونسي الذين يسعون إلى تحسين صورتهم بعد الأداء الباهت الذي ظهروا عليه منذ انطلاق النسخة الحالية من البطولة.
ماتش تونس وغانا اليوم
سيتم خوض اللقاء المشوق بين المنتخبين على المستطيل الأخضر في التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd max بإذاعة مباراة تونس اليوم بالاستوديو التحليلي المتميز، كما ستنقل قناة تايم سبورت المواجهة الكبيرة عبر البث الأرضي.
ويأمل أبناء ألان جيريس المدير الفني للنسور في كسر العقدة التاريخية أمام غانا خاصةً بعد أن ألتقيا المنتخبان 10 مرات من قبل تاريخياً سواء على المستوى الرسمي أو الودي، كانت الغلبة للبلاك ستارز في سبع لقاءات مقابل انتصار وحيد لتونس، بينما كان التعادل هو سيد الموقف في مرتين بينهما.
نتيجة مباراة تونس وغانا
إذا صعد المنتخب التونسي لدور الثمانية على حساب غانا فإنه سيلتقي مع منتخب مدغشقر الذي حسم تأهله بعد فوزه بركلات الترجيح على الكونغو.
التشكيل الأساسي لغانا هو: ريتشارد أوفوري – أندي يادوم – جون بوي – بابا رحمان – ناهو كاسيم – مبارك واكاسو- أفريي أكواه ـ توماس بارتي – ساموال أوسو – أندريه أيو – جوردان أيو.
وتمكنت كوت ديفوار من خطف بطاقة العبور للدور المقبل منذ قليل بعد تغلبها بشق الأنفس على مالي بهدف ولفريد زاها.
- دقائق قليلة للغاية ويطلق حكم الساحة صافرة بداية مباراة تونس وغانا على أرضية الملعب، نتمنى التوفيق للمنتخب التونسي.
- تشكيلة تونس الرسمية: حراسة المرمى: معز حسن، خط الدفاع: كشريدة، براون، مرياح، أحداد، الوسط: السخيري، الشعلالي، ساسي، ثلاثي الهجوم: مساكني، البدري، الخنيسي.
- نزل لاعبي المنتخبين إلى المستطيل الاخضر من أجل خوض مباراة تونس وغانا بتعليق عصام الشوالي.
- بدأت الان المواجهة الحاسمة بين تونس وغانا ويحاول كل فريق مباغتة الآخر وتسجيل هدف التقدم في وقت مبكر.
- بعد مرور خمس دقائق على مباراة غانا وتونس ما زال التعادل السلبي هو سيد الموقف.
- واكاسو يراوغ الدفاع ويسدد كرة قوية جداً ولكن تمر بسلام وأمان على مرمى منتخب تونس.
- الحظ يتعاطف مع المنتخب التونسي بعد رأسية مميزة من لاعب غانا ترتطم بالقائم الأيمن للحارس.
- المساكني يسدد كرة قوية ولكن أوفوري حارس غانا يتصدى لها ببراعة شديدة بعد مرور 30 دقيقة.
- أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون اهداف.
- بالفعل بدأ شوط المواجهة الثاني الآن وسط هجوم متواصل لغانا لهز الشباك.
- ماتش العمر بالنسبة لمنتخب تونس والحظ يعاندهم في الكثير من الهجمات المصنوعة.
- وأخيراً تسجل تونس هدف التقدم في الدقيقة 73 عن طريق ياسين الخنيسي بعد عرضية رائعة يستقبلها ويضعها في المرمى.
- الدقيقة 92 تأتي بهدف التعادل للمنتخب الغاني بخطأ فادح من مدافع تونس رامي البدوي.
- الوقت يمر ونحن الان في الشوط الاضافي الثاني والمباراة تقترب من ركلات الترجيح.
- انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 والركلات الترجيحية هي من ستحدد الفائز.
- ركلات الترجيح ابتسمت للمنتخب التونسي بنتيجة 5-4 ليتأهل لدور الثمانية وياقبل مدغشقر.