القنوات المفتوحة موعد مباراة تونس ومدغشقر القادمة في مباريات ربع نهائي كأس إفريقيا 2019

موعد مباراة تونس ومدغشقر القادمة، حيث سنقدم لكم كذلك تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر مباشرة مجانا القادمة، ومباراة منتخب تونس ومنتخب مدغشقر المقبلة، ستجمع المنتخبين على أرضية ملعب السلام في محافظة القاهرة ، وذلك في مباريات دور الثمانية من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي يطمح من خلالها منتخب نسور قرطاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى دور القادم بعد المباراة القوية التي قدمها في دور الماضي ضد منتخب غانا، وهو نفس هدف منتخب مدغشقر أحد مفاجئة البطولة، الذي يطمح بدوره بتجاوز منتخب نسور قرطاج والعبور إلى مباريات نصف نهائي كأس إفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

موعد مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر القادمة

موعد مباراة تونس ومدغشقر القادمة في مباريات دور ال8 من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، سيكون يوم الخميس الموافق ل 11 يوليو 2019، وستنطلق متابعة تلك المباراة ابتداء من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، الذي يصادف الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وتوقيت بداية متابعة مباراة تونس ومدغشقر القادمة يوم الخميس 11-7-2019 بتوقيت الإمارات سيكون في تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر القادمة

القناة الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر يوم الخميس مباشرة، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، التي أعلنت أنها ستقوم بتغطية متميزة لمباراة المنتخب التونسي اليوم، وستعرض مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر مباشرة، على قناة بي إن سبورت أش ماكس 1، كذلك ستعرض المباراة على قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 2، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه رسميا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر مجانا

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب التونسي ومنتخب مدغشقر القادمة يوم الخميس 11 يوليو 2019، ستكون هي قناة تايم سبيورت المصرية المفتوحة، التي أعلنت أنها ستكون القناة المجانية الناقلة لمباراة مدغشقر وتونس بشكل مجاني، وهي القناة المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، ومن هنا تجدون طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت المفتوحة.

تجدون هنا:موعد مباريات كأس إفريقيا 2019 في ربع نهائي.