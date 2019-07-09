نتيجة مباراة تونس اليوم ضد غانا “tunisie vs ghana” وضربات الترجيح تحسمها للنسور

نقدم من خلال هذا التقرير نتيجة مباراة منتخب تونس اليوم مباشر live لايف ضد منتخب غانا tunisie vs ghana، حيث يتابع قطاع عريض من عشاق الرياضة ما ستسفر عنه نتيجة مباراة تونس ضد غانا اليوم في إطار أخر مباريات دور 16 من بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر، ويمكن مشاهدة بث مباشر live لمباراة تونس وغانا من خلال اتباع جدول القنوات الناقلة المرفق بهذا التقرير، كما سنستعرض معكم كافة تفاصيل كواليس المباراة، فتحظى مباراة نسور قرطاج ضد المنتخب الغاني بأهيمه كبيرة لدى عشاق الساحرة المستديرة مصريا وعربيا وأفريقيا، وكذلك يتعاظم البحث على ترددات القنوات المجانية المفتوحة والمشفرة الناقلة مباراة تونس ضد غانا، كما سنستعرض أيضا التشكيل المتوقع وطريقة اللعب لكلا المنتخبي.

يستضيف اليوم الاثنين استاد الإسماعيلية مباراة منتخب تونس ضد غانا، وذلك ضمن منافسات مباريات الدور السادس عشر لكأس أمم أفريقيا 2019، حيث من المقرر أن تقام المباراة اليوم الاثنين 8 يوليو 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وأن يلحق منتخب تسور قرطاج بمنتخب محاربي الصحراء في التأهل للدور 8.

نتيجة مباراة تونس اليوم ضد غانا لحظة بلحظة

بعد مرور 23 دقيقة على بداية الشوط الأول ينحصر اللعب في وسط الملعب مع بعض الخشونة من كلا المنتخبين يحصل على إثر ذلك حصول لاعب غانا جون بوي على بطاقة صفراء في الدقيقة 11، وكذلك حصول لاعب تونس ديلان برون في الدقيقة 12.

ونصل الآن للدقيقة 38 من عمر المباراة وما زال التعادل السلبي هو سيد الموفق، والمباراة سجال بين منتخب تونس ومنتخب غانا، وكل منهما يسعى لنيل بطاقة التأهل لدور الثمانية، إلا أن التفوق لصلح نسور قرطاج في منطقة المناورات “منتصف الملعب”.

انتهى الشوط الأول منذ لحظات بالتعادل السلبي بين منتخب تونس ومنتخب غانا، وسنتابع معكم تفاصل أحداث الشوط الثاني، ونتمنى أن يلحق نسور قرطاج بمنتخب الجزائر في التأهل للأدوار القادمة.

وبعد مرور 25 دقيقة من الشوط الثاني لا يزال التعادل السلبي مسيطر على أحدات مباراة نسور قرطاج والمنتخب الغاني، وتدخل المباراة في الدقائق الحرجة، وتسير أحداث المباراة في اتجاه الوقت الإضافي وربما ضربات الترجيح.

وتأتي الدقيقة 73 لتشعل المباراة بهدف لمنتخب تونس أحرزه اللاعب طه ياسين الخنيسي، وبذلك يتقدم منتخب تونس على الغاني بهدف دون رد ويتبقى 10 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي ومحاولات مستميته من منتخب عانا للعودة للمباراة بهد التعادل، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وقبل أن يطلق الحكم صفارة النهائية يتمكن منتخب عانا من إحراز هدف التعادل، ويحرز رامي البدوي هدف تعادل غانا في مرماه ليعود للمباراة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بثواني معدودة، وبذلك يلعب الفريقين وقت إضافي على شوطين، مدة كل شوط 15 دقيقة.

ويبدأ الشوط الأول الإضافي سجال بين منتخب تونس وغانا، وكلا الفريقين يسعى لاقتناص هدف الفوز، ويتبادل الفريقين الهجمات، ويقع العبء الأكبر على خط دفاع المنتخبين، وينتهي الشوط الأول الإضافي ولا يزال التعادل قائم بهدف لكل فريق، ونحن في انتظار الشوط الإضافي الثاني.

ويبدأ الشوط الثاني الإضافي، وسط إجهاد لاعبي المنتخبين، ويبدو أن المباراة تسير نجو ضربات الترجيح، فقد أضاع منتخب تونس الفوز فلى الوقت الأصلي للمباراة، بعدما أحرز لاعب تونس رامي البدوي هدف في مرماه، وتمر الدقائق وينحصر اللعب في منتصف الملعب مع محاولات كلا المنتخبين في اقتناص هدف قاتل يحطم به أمال خصمه في التأهل.

وينتهي الوقت الإضافي الثاني دون أن يحسم أحد المنتخبين المباراة، ويتم حالياً الاستعداد لخوض غمار الضربات الترجيحية، مع خالص دعواتنا لمنتخب تونس بالفوز والتأهل بمصاحبة الجزائر لدور الثمانية.

وتبدأ ضربات الترجيح

ضربة الترجيح منتخب تونس منتخب غانا الضربة الأولى يحرز الضربة الأولى نعيم سليتي يحرز الضربة الأولى مبارك واكاسو الضربة الثانية يحرز الضربة الثانية وهبي الخزري يحرز الضربة الثانية جوردان ايو الضربة الثالثة يحرز الضربة الثالثة ديلان برون يضيع الضربة الثالثة كاليب أوكوبان “ضربة ترجيح ضائعة” الضربة الرابعة يحرز الضربة الرابعة ياسين مرياح يحرز الضربة الرابعة لومور أغبينينو الضربة الخامسة يحرز الضربة الخامسة فرجاني ساسي يحرز الضربة الخامسة توماس تييي بارتي

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نتيجة مباراة تونس اليوم ضد غانا “tunisie vs ghana”

ومن الجدير بالذكر أن منتخب تونس قد تأهل لدور 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك بعد أن جاء وصيفا بالمجموعة الخامسة بثلاث نقاط من ثلاث تعادلات، وجاءت نتائج الجولات الثلاثة لمنتخب تونس بدور المجموعات كالتالي:

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الجولة الأولى: تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكلا منها.

تعادل منتخب تونس مع منتخب أنجولا بهدف لكلا منها. الجولة الثانية: تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بهدف لكلا الفريقين.

تعادل منتخب تونس مع منتخب مالي بهدف لكلا الفريقين. الجولة الثالثة: تعادل منتخب تونس مع منتخب موريتانيا سلبياً بدون أهداف.

أما عن منتخب غانا فقد تأهل لدور 16 بالبطولة الأفريقية الحالية في كأس أمم أفريقيا 2019، محققاً المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن وصيفه منتخب الكاميرون، وجاءت نتائج الجولات الثلاثة لمنتخب تونس بدور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولى: تعادل منتخب غانا مع منتخب بنين بهدفين مقابل هدفين.

تعادل منتخب غانا مع منتخب بنين بهدفين مقابل هدفين. الجولة الثانية: تعادل منتخب غانا مع المنتخب الكاميروني سلبياً بدون أهداف

تعادل منتخب غانا مع المنتخب الكاميروني سلبياً بدون أهداف الجولة الثالثة: فوز منتخب غانا على منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين دون رد.

توقعات نتيجة مباراة تونس اليوم ضد غانا

أما عن توقعات نتيجة المباراة اليوم فيصعب التوقع لحد كبير، فكلا الفريقين سيحاول جاهداً لتقديم أفضل ما لديه، وذلك لنيل شرف للتأهل للدور 8 ، إلا أن فرصة منتخب تونس افضل نسبيا، خاصة بعد الدفعة المعنوية من فوز منتخب الجزائر أمس،

مشاهدة مباراة المنتخب التونسي اليوم مباشر live لايف ضد غانا وجميع القنوات الناقلة

المباراة الموعد الحكم القنوات الناقلة تونس ضد غانا الاثنين 8 يوليو

21:00 مصر

22:00 مكة الحكم: فيكتور جوميز

مساعد: زاخيلي ثوسي سيويلا

مساعد: سورو فاتسواني

حكم رابع: نغامبو ندالا

المعلق عصام الشوالي Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس ضد منتخب غانا

يخوض نسور قرطاج غمار مواجهة اليوم ضد منتخب غانا مكتمل الصفوف بدون إيقافات، ولكن يغيب بسبب الإصابة الظهير الأيسر لنسور قرطاج أيمن بن محمد ويوسف ألمساكني، أما عن طريقة اللعب والتشكيل فمن المتوقع أن يلعب المدير الفني الفرنسي بنفس التشكيل وطريقة اللعب الذي بدأه في دور المجموعات، أما عن التشكيل المتوقع لمنتخب تونس اليوم ضد غانا فيتوقع كالتالي:

التشكيل | 4-3-3

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – ديلان برون – رامي البدوي

خطا الوسط: إلياس السخيري – يوسف المساكني – كريم العواضي

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري – نعيم السليتي

التشكيل المتوقع لمنتخب غانا ضد تونس اليوم

يخوض منتخب غانا مواجهة اليوم وعينه على التأهل لدور 8، فهل يستطيع منتخب غانا المحافظة على التوفيق الذي لازمه في دور المجموعات، أما يكون لنسور قرطاج رأي أخر، فمنتخب غانا يلعب مباراته اليوم مكتمل الصفوف بلا إصابات أو إيقافات، أما عن تشكيل الفريق الغاني المتوقعة اليوم فمن المتوقع أن تكون كالتالي:

التشكيل | 4-4-2

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

ريتشارد أوفوري خط الدفاع: أندي يادوم – جوزيف أودو – جون بوي – بابا عبدالرحمن

أندي يادوم – جوزيف أودو – جون بوي – بابا عبدالرحمن خط الوسط: صامويل أوسو – توماس بارتي – مبارك واكاسو – أوسو كوابينا

صامويل أوسو – توماس بارتي – مبارك واكاسو – أوسو كوابينا خط الهجوم: أندريه أيو – جوردان أيو

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