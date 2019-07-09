تونس تتأهل لدور الثمانية.. ملخص نتيجة مباراة تونس وغانا اليوم فيي امم افريقيا

تأهل منتخب تونس إلى ربع نهائي كأس أمم افريقيا بعد أن اقصى منتخب غانا بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، تقدم منتخب تونس بهدف ياسين الخنيسي في الدقيقة 73، وفي الوقت بدل الضائع يتعادل منتخب غانا بهدف عكسي سجله مدافع تونس رامي البدوي.

بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي يدخل الفريقان وقت إضافي على شوطين، ينتهوا بالتعادل، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي تبتسم لصالح تونس التي نجحت في الفوز بخمسة ركلات مقابل أربعة.

تشكيلة تونس الرسمية أمام غانا، معز حسن حارس العرين، الحدادي، ميرياح، ميلان برون، كشريدة بالدفاع، وفي الوسط السخيري، ساسي، مساكني، شعلالي، البدري، ومهاجم وحيد طه ياسين الخنيسي.

بهذا التأهل يلتقي تونس في دور الثمانية منتخب مدغشقر، ورغم عدم تحقيق تونس أي فوز في البطولة إلا انها ضمن فرق دور الثمانية.