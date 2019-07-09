جدول مباريات الدور ربع نهائي لكأس الأمم الأفريقية 2019|| توقيت كل مباراة والمنتخبات العربية...

جدول مباريات الدور ربع نهائي لكأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر، حيث وصلت مباريات كاس الأمم الأفريقية إلى الدور ال 8 وذلك بصعود 8 منتخب من ضمنهم منتخبين من الدول العربية وجميع مُشجعيهم في أشد الاحتياج لمعرفة جدول مباريات دور ال 8 لمتابعة أخبارهم بشكل مستمر وجميع مشجعي الساحرة المستديرة داخل الأوطان العربية متمنين أن يكون النهائي عربي خالص.

مباريات دور ربع نهائي

جدول مباريات الدور ربع نهائي يتم الاستعانة به من قبل مشجعي كرة القدم داخل الأوطان العربية، من أجل تنظيم الأوقات والاستعداد لمشاهدة المباريات وخاصتاً أن دور الربع نهائي وصل إليه أفضل 8 منتخبات بعد الفوز على المنتخبات التي وجهتهم في دور ال 16 ومن قبل تجمع النقاط بعد منافسات 24 منتخب عربي أفريقي بدور المجموعات.

جدول مباريات دور 8 بالبطولة الأفريقية

يتم توفير رابط خاص يعرض باستمرار جدول مباريات دور ال 8 وهو رابط متجدد يتم فيه وضع نتائج جميع المباريات لحظة بلحظة، فهو يساعدك في أي مكان من معرفة نتيجة مباريات كأس الأمم المفضلة كما يمكنك من معرفة المنتخبات التي تصعد إلى الدور ربع النهائي وذلك من خلال الرابط التالي.

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جدول مباريات دور ال 16 لكأس الأمم الأفريقية “المتجدد لجميع المباريات”

الرابط السابق يمكنك من خلاله التعرف أيضا على الأتي.

جميع المباريات التي تقام خلال البطولة الأفريقية

كما يمكنك التعرف على جميع أخبار المنتخبات

وكذلك ترتيب المنتخبات

كما يمكنك التعرف على الإحصائيات من حيث عدد المباريات والأهداف

كما يمكنك التعرف أيضا على جميع اللاعبين المشاركين وأي بيانات دقيقة عنهم

المنتخبات التي تأهلت إلى دور ال 16

يمكنك التعرف على المنتخبات الصاعدة لدور ال16 وهي المنتخبات التي حصلت على أعلى النقاط خلال دور المجموعات، ويمثل المنتخبات العربية أربعة منتخبات جميعها مؤهلة للوصول إلى الأدوار النهائية ونتمنى أن يكون النهائي عربي عربي.

مصر وتأهلت إلى دور 16 ب 9 نقاط

المغرب متأهلة إلى دور ال 16 ن 9 نقاط

الجزائر متأهلة إلى دور 16 بي 9 نقاط

تونس المتأهلة إلى دور ال 16 برصيد 3نقاط

بنين

أوغندا

السنغال

نيجيريا

الكاميرون

جنوب أفريقيا

مدغشقر

الكونغو الديمقراطية

غينيا

مالي

ساحل العاج

غانا

المنتخبات التي تأهلت للدور ربع النهائي

تأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام على أرض مصر 8 منتخبات وتم إقصاء 8 منتخبات أخرى،خارج جميع التوقعات في دور ال 16 بعد خروج منتخب المغرب و منتخب مصر من دور 16 وكذلك الكاميرون حامل اللقب والفرق المتأهلة لدور الثمانية هي كالاتي.