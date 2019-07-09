جدول مباريات الدور 8 بطولة أمم أفريقيا 2019  .. الدور ربع نهائي كأس الامم الافريقية

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استطاعت كلا من الجزائر وتونس من المنتخبات العربية في الصعود للدور الثمانية في توتال 2019 بمصر، واليكم جدول مباريات الدور 8 بطولة أمم أفريقيا 2019 بين المنتخبات الصاعدة للدور ربع نهائي بطولة كأس الامم الافريقية، حيث ودعت البطولة ثمانية منتخبات، من بينهم منتخب المغرب ومصر، وسيتم عقد مباريات الدور ال 8 بدءً من يوم الأربعاء 10 يوليو ولمدة ثلاثة أيام وفق جدول مباريات الأمم الافريقية.
جدول مباريات الدور 8 بطولة أمم أفريقيا 2019
جدول مباريات الامم الافريقية 2019 في الدور الربع نهائي سيكون في يومين، وهم الأربعاء 10 يوليو، والخميس 11، ونقدم لكم بموقع عرب نيوز، كافة الأخبار عن هذا الدور حتى الوصول للدور قبل الأخير بين المنتخبات الصاعدة للمربع الذهب، حيث سيتم اللعب في يوم الأحد 14 يوليو 2019 المقبل، وصولا لتحديد مباراة الدور النهائي ومعرفة المنتخب الذي استطاع الوصول لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.
بيان جدول مباريات أمم أفريقيا 2019
هذا بيان لأربعة مباريات المنتخبات في الدور الربع نهائي:
|التاريخ
|المنتخبات
|الساعة
|الملعب
|النتيجة
|الأربعاء 10/ 7/ 2019
|السنغال× بنين
|6:00 م
|30 يونيو
|الأربعاء 10/ 7/ 2019
|نيجيريا× جنوب أفريقيا
|9:00 م
|ستاد القاهرة
|الخميس 11/ 7/ 2019
|ساحل العاج خ الجزائر
|6:00 م
|قناة السويس الجديد
|الخميس 11/ 7/ 2019
|مدغشقر× تونس
|9:00 م
|ملعب الإنتاج الحربي
المنتخبات التي ودعت البطولة بالدور ال 16 هم: (المغرب،أوغندا، الكاميرون، مصر، الكونغو الديمقراطية، غينيا، مالي، غانا، ونتابع معكم البطولة التي اقتربت من الانتهاء باستضافة مصر النسخة 32 من توتال 2019، والتي يترقبها العالم أجمع، والقارة الافريقية بالأخص.