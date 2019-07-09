استقبل موعد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019  والفرق المتأهلة للدور ال8...

شهد الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 العديد من المفاجأة لدى كل متابعي الكرة في مختلف أنحاء العالم وكان أولها خروج منتخب المغرب من دور ال16 على يد منتخب بنين بضربات الترجيح، ثم خروج منتخب أوغندا بسبب السنغال، كما أكمل منتخب نيجيريا سلسلة انتصاراته على منتخب كاميرون وأقصاه من الدور الـ 16 بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، وفي مباراة موجعة لأصحاب الأرض والجمهور، هزم منتخب مصر صاحب ومستضيف البطولة على يد منتخب جنوب أفريقيا بهدف وحيد دون مقابل.

كما فاز منتخب مدغشقر بضربات الترجيح على منتخب الكونغو الديمقراطية والجزائر تفوقت على غينيا، كما تأهلت كوت ديفوار للدور ربع النهائي على حساب منتخب مالي وأخيرًا قد تأهل منتخب تونس على حساب منتخب غانا والتي انتهت أمس الأثنين، وبذلك قد تم تحديد جميع المنتخبين المتأهلين للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، شاهد مباريات الربع النهائي للبطولة على تردد قناة “تايم سبورت” على النايل سات.

تعرف على:

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موعد مباريات الدور ربع النهائي

بعد تحديد المنتخبات المتأهلة للدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، تبدأ غدًا الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءًا أول مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمباراة السنغال وبنين ثم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا لتحديد المتأهلين للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، كما سيواجه منتخب كوت ديفوار نظيره منتخب الجزائر يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو الجاري في تمام الساعة السادسة مساءًا ثم آخر مباريات الدور الثامن بين منتخب مدغشقر ومنتخب تونس في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

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مواعيد مباريات ربع نهائي ببطولة أمم إفريقيا 2019

السنغال × بنين.. يوم الأربعاء 10-7 في الساعة السادسة

نيجيريا × جنوب إفريقيا.. الأربعاء 10-7 الساعة التاسعة

ساحل العاج × الجزائر.. الخميس 11-7 الساعة السادسة

مدغشقر × تونس.. الخميس 11-7 الساعة التاسعة

تعرف على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية:

الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

بعد اتمام كافة مباريات الدور الـ 16 قد تم تحديد المنتخبات التي تمكنت من الصمود في هذا الدور والانتقال للدور الثامن من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وهما منتخبات “السنغال وبنين ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار والمغرب ومدغشقر و أخيرا تونس ” ونستكمل غدًا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بأول مباريات الدور ربع النهائي لمعرفة من المتأهل للدور نصف النهائي من نفس البطولة.