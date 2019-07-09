شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل معلول: اتحاد الكرة يتحمل مسئولية خروج الفراعنة بسبب اختيار أجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نبيل معلول المدير الفنى الأسبق للمنتخب التونسى أن اتحاد الكرة يتحمل مسئولية خروج الفراعنة المبكر من بطولة أمم أفريقيا، بسبب اختيارهم المكسيكى خافيير أجيرى ليصبح المدير الفنى لمنتخب مصر.

وقال معلول خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «أجيري مدير فنى بلا بصمة واضحة ولا توجد له طريقة لعب معينة سواء بالهجوم الضاغط على الخصم أو الاعتماد على الهجمات المرتدة، وفشل مع الفراعنة".

وأشار نجم تونس السابق: «الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر أفضل من أجيري، لأن منتخب مصر مع كوبر كان له شكل حتى لو كان شكل دفاعي، والأهم تحقيق نتائج إيجابية وليس شكل الأداء ومع كوبر كان يحقق منتخب مصر نتائج إيجابية»

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