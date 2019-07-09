شكرا لقرائتكم خبر عن "والبقية تأتى".. 4 مدربين ضحايا أمم أفريقيا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منافسات بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، سقوط عدة منتخبات من الصراع على الكأس الأفريقى، حيث خرج من البطولة منتخبات منها تنزانيا، و ناميبيا، و أنجولا، و غينيا بيساو، و زيمبابوى، و بورندى، وكينيا، وموريتانيا بدور المجموعات .

ورغم أن دور الـ 16 لم ينتهى بعد إلا أن منتخبى المغرب و الكاميرون و مصر ودعوا البطولة أيضا بعد الهزيمة من بنين و نيجريا و جنوب أفريقيا على الترتيب.

وبعد خروج 9 منتخبات من المنافسة الأفريقية، سقط عدد من المدربين ضحايا للبطولة حتى الان، و هم كل من المكسيكى خافيير أجيرى مدرب الفراعنة، و ديسابر المدير الفنى لمنتخب أوغندا، وإيمانويل أمونيكى مدرب تنزانيا، بالإضافة إلى مانيتى مدرب المنتخب الناميبى .

مانيتى

أعلن ريكاردو مانيتي، مدرب منتخب نامبيا رحيله من تدريب الفريق ، بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية متذيلا لترتيب المجموعة الرابعة ، بعد نهاية مباراته أمام كوت ديفوار ، حيث صرح بعد المباراة

وقال مدرب ناميبيا عقب نهاية المباراة، أن عقده انتهي عقدي مع الفريق وترك الأمر لاتحاد الكرة في ناميبيا ان كان سيجدد له ام لا

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أمونيكى

بعد أن ودع منتخب تنزانيا منافسات بطولة الأمم الأفريقية بنهاية دور المجموعات أفادت تقارير صحفية محلية في تنزانيا أن الاتحاد التنزاني قرر إقالة المدرب النيجيري إيمانويل أمونيكى ، لفشله فى التأهل للدور التالى من البطولة ، حيث احتل الفريق المركز الرابع، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية.

أجيرى

قرر اتحاد الكرة إقالة المكسيكى خافيير أجيرى من منصبه كمديرا فنيا للمنتخب الوطنى، بعد الخروج من البطولة، و الهزيمة من جنوب أفريقيا فى منافسات دور الـ 16 ، بهدف دون رد ، رغم الفوز فى المباريات الثلاثة بدور المجموعات أمام زيمبابوى و الكونغو الديمقراطية و أوغندا ، وجارى البحث عن بديلا يقود الفراعنة فى المرحلة المقبلة

ديسابر

رحل الفرنسى سبيستيان ديسابر عن تدريب المنتخب الاوغندى ، بعد أن ودع المنتخب البطولة من دور الـ 116، حيث خسر من السنغال ، وأصدر الاتحاد الاوغندي لكرة القدم بياناً عبر موقعه الرسمي جاء كالتالي، "وافق الاتحاد الاوغندي وسباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا على إنهاء العقد بين الطرفين ويعترف الاتحاد الاوغندي بالدور الكبير الذي قام به ديسابر في تحسن أداء ونتائج منتخب أوغندا وأبرزها إجتياز التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 في مصر والوصول إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة ديسابر توجه بالشكر إلى الحكومة الاوغندية والجماهير واتحاد الكرة واللاعبين الذين وفروا له كافة مقومات النجاح".

جدير بالذكر أن ديسابر تولى تدريب بيراميدز خلال الساعات الماضية، ومن المقر رتقديمه فى مؤتمر صحفى اليوم .