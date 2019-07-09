شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريباته على مرحلتين بعد الودية الثانية فى قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مرانه اليوم الثلاثاء، على فترتين صباحية ومسائية، خلال معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى قبرص.

ومن المقرر أن يكون التدريب الصباحى بملعب الفندق، وسوف تكون عباراة عن استشفاء، بينما الثانية فى الخامسة مساء، عباراة عن تدريب تكتيكى.

وخاض الزمالك ثانى مبارياته الودية أمس الاثنين، أمام فريق أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، وانتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 3 – 3.

وأكد خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك، أن المباراة التي خاضها أمام أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي، تجربة قوية ومفيدة، ويحسب للاعبين العودة إلى المباراة بعد الخسارة وهو أمر في غاية الأهمية.

وأوضح المدير الفني للفريق، أن المباراة شهدت مشاركة عماد السيد للمرة الأول بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الداخلية بالدوري العام، ومشاركة 3 ناشئين هم محمود الشحات، وكماتشو، ويوسف حسين، في إطار منح الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستواهم وتجهيزهم فنيًا وبدنيًا.

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وأشار جلال، إلى أن المستوى والأداء خلال الشوط الأول لم يكن جيدًا في ظل تجربة العديد من اللاعبين ومشاركة اكثر من لاعب للمرة الأول، وكانت هناك أخطاء ساذجة تسببت في اهتزاز شباكنا بهدفين، لكن الشوط الثاني الشكل تغير تمامًا وكان أفضل بمراحل كثيرة بعد مشاركة العناصر الأساسية.

وأوضح خالد جلال، أنه خاض مواجهة فريق نورثوسيس فاماغوستا بفريقين مختلفين، مشيرًا إلى أنه عندما تم الدفع بالقوة الضاربة للفريق خلال الشوط الثاني حميد أحداد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وحازم أمام وزيزو ومحمد عبد السلام ، ظهر الفريق بشكل مميز في ظل الانسجام والتجانس بين جميع المراكز، ونجحنا في تسجيل 3 أهداف وإهدار العديد من الفرص.

وأشاد المدير الفنى للفريق، بالأداء المميز من جانب محمود عبد العزيز وعبد الله جمعة وعمر السعيد على أدائهم المميز والرجولى خلال المباراة.

وكشف جلال عن أن الهدف الثالث لفريق انورسيس من تسلل واضح ورغم ذلك نجحنا في العودة وتحقيق التعادل مع فريق جيد ويضم لاعبين مميزين.

وأضاف خالد جلال أنه سعيد بالتجربة وروح اللاعبين، مضيفًا أنه ليس قلقًا وكل تجربه نستفيد منها فنيًا وبدنيًا في ظل مواجهه فرق قوية ونسعى لتعود للاعبين على التحمل البدني واختتم جلال تصريحاته بأنه كان يتمنى وجود باقي اللاعبين في المعسكر.