الزمالك يواجه دوسكا القبرصى فى ثالث مبارياته الودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الزمالك، غدًا الاربعاء ، فريق دوسكا القبرصى، فى ثالث مواجهاته الودية بمعسكر الإعداد المقام حاليًا فى قبرص، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز. وخاض الزمالك الودية الأولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 4/3، والودية الثانية أمام أنورثوسيس وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 3/3. ويستعد الزمالك لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

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