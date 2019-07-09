شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى لـ" تايم سبورت": أراهن على دعم الجماهير المصرية لتونس فى بطولة الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر التونسى فرجانى ساسى نجم فريق الزمالك ومنتخب تونس عن سعادته بفوز نسور قرطاج على غانا والصعود لـ دور الـ8 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الأداء الرجولى الذى قدموه خلال اللقاء وقدّم الشكر إلى زملائه الذين كانوا على قدر المسئوليه فى المباراة .

ودعا التونسى فرجانى ساسى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " الجمهور المصرى بصفه عامة وجمهور الزمالك بصفة خاصة بالتواجد بالمدرجات بكثافة خلال مباريات المنتخب التونسى القادمة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية لمساندة ودعم نسور قرطاج.

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منتخب تونس يلتقى نظيرة مدغشقر فى التاسعة من مساء الخميس القادم باستاد السلام فى دور الـ 8 .

وأشار فرجانى ساسى، أنه شعر بحزن شديد خلال مباريات دور المجموعات للمنتخب التونسى بسبب عدم المشاركة وهذا شئ طبيعى ولكن هذا الأمر أنتهى بمباراة اليوم وتحقيق الفوز والتأهل لدور الـ8 من بطولة الكان 2019 .

حقق منتخب تونس فوزا صعبا على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح، 5-4،بعد تعادل المنتهخبين فى الوقت الاصلي والاضافى 1-1 خلال المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد الإسماعيلية فى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2019، ليخطف نسور قرطاج تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي.