سوبر كورة يكشف القيمة المالية المقدمة من اتحاد الكرة لـ "جنش" بسبب الإصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح اتحاد الكرة حارس الزمالك الدولي محمود عبد الرحيم جنش، مبلغ مالي "ربط كلام" عقب تعرضه للإصابة فى معسكر المنتخب الوطني الأول قبل مواجهة أوغندا ببطولة كأس الأمم الأفريقية. لمعرفة التفاصيل والقيمة المالية لـ جنش ، اضغط هنا

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