رياضة | كوادرادو يرفض الإنتقال للصين.. ويتخذ هذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوادرادو يرفض الإنتقال للصين.. ويتخذ هذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن النجم الدولي الكولومبي وجناح يوفنتوس، خوان كوادرادو، لم يقتنع بفكرة الانتقال للدوري الصيني وبالتحديد مع الاهتمام القادم من فريق شنغهاي شينهوا.

ومن الجدير بالذكر ان شنغهاي، بات على بُعد بعد خطوة من حسم ضم النجم الإيطالي ستيفان شعراوي، مهاجم فريق روما.

وبرغم عرضه النادي الصيني راتب بحوالي 10 ملايين يورو على خوان، إلا أن اللاعب الكولومبي يميل للبقاء مع البيانكونيري والانطلاق من جديد مع المدرب ماوريسيو ساري سواء كان بدوره الهجومي أو المتداول مؤخراً امكانية عودته لمركزه القديم الجديد كظهير كما كان في بداية مسيرته الايطالية.