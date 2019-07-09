رياضة | ركلات الترجيح تبتسم لمنتخب تونس وتمنحه الفوز على غانا والتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ركلات الترجيح تبتسم لمنتخب تونس وتمنحه الفوز على غانا والتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد منتخب تونس إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا، بعدما تغلب على نظيره غانا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمل فريق، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة.

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني ومع حلول الدقيقة ٧٣ نجح طه ياسين الخنيسي في إحراز هدف التقدم لصالح نسور قرطاج، ليتعادل رامي البدوي لمنتخب غانا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالخطأ في مرماه، لتذهب المباراة لوقتين إضافيين ولم تشهد أي جديد على مستوى النتيجة، لتنتقل إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح نسور قرطاج.

وبهذا الفوز صعد منتخب تونس للدور ربع النهائي ربع ليضرب موعدًا مع نظيره مدغشقر في المباراة المقبلة، فيما ودع المنتخب الغاني البطولة.