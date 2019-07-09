رياضة | خطوة وحيدة تفصل ليون عن التعاقد مع بديل ميندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة تفصل ليون عن التعاقد مع بديل ميندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الشاب دالبيرت هنريك نجم فريق إنتر ميلان الإيطالين يقترب بشدة من الإنتقال إلى فريق أولمبيك ليون الفرنسي، خلال الصيف الحالي.

وأوضحت التقارير أن الأيام القليلة المقبلة قد تكون حاسمة، حيث ان النادي الفرنسي مقتنع بأن بإمكانهم إعادة إطلاق دالبيرت ويعتبره البديل المثالي لفيرلان ميندي الذي ذهب لريال مدريد، خلال الصيف الحالي.

الجدير بالذكر انه لا تزال هناك مسافة بين العرض والطلب (20 مليون يورو)، ولكن إرادة الطرفين التوصل لنقطة إلتقاء.