رياضة | أهم أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين الموافق 8-7-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين الموافق 8-7-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الأثنين العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، كان أبرزها تعاقد النادي مع ثنائي الأجانب، لتدعيم صفوف الفريق.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار النادي الأهلي على مدار يوم الأثنين 8-7-2019:

أهلي جدة يحصل على خدمات الدولي الصربي أليكسيتش

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عن تعاقده مع الدولي الصربي دانييل أليكسيتش، لاعب وسط نادي مالاتياسبور التركي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "‏أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".

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وتعد صفقة صاحب الـ 28 عامًا، هي الثانية للراقي على مستوى الأجانب، بعدما حسم الفريق صفقة لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش، قادمًا من نادي سامسونغ الكوري الجنوبي.

الأهلي يتعاقد مع ساريتش

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة تدعيم صفوفه، بالتعاقد مع الدولي البوسني الفيس ساريتش، لاعب وسط نادي سامسونغ الكوري.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الراقي برئاسة أحمد الصائغ نجحت في الحصول على توقيع ساريتش، لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة: " ساريتش وقع مع النادي الأهلي بناءًا على توصية من الكرواتي برانكو المدير الفني للفريق، بعدما أبدى أعجابه بقدراته الفنية الكبيرة.