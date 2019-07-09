رياضة | ناينجولان يرفض عرض مغري من الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناينجولان يرفض عرض مغري من الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي للتخلص من نجم وسطه البلجيكي رادجا ناينجولان، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، بعدما خرج من خطط المدرب أنطونيو كونتي.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية الإيطالية، فإن نادي جلطه سراي التركي، قدم إقتراحاً بضم ناينجولان على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مع دفع راتبه كاملاً الذي يتقاضاه في الإنتر.

واشارت التقارير أن النجم البلجيكي قد قام بعرقلة المفاوضات بين الناديين برفضه للعرض، حيث أن الدوري التركي ليس جزءاً من خططه الحالية.