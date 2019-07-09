رياضة | بأوامر كونتي.. إنتر ميلان يتخلى عن أربع لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأوامر كونتي.. إنتر ميلان يتخلى عن أربع لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي إنتر ميلان الإيطالي، بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي، تنظيم صفوف الفريق، خلال الفترة الحالية من سوق الإنتقالات الصيفية الحالية وقبل بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإنه بالإضافة إلى ماورو إيكاردي ورادجا ناينجولان، أيضاً ميراندا وبورخا ڤاليرو وجواو ماريو على قائمة البيع بالنسبة للإنتر، خلال هذا الصيف.

بينما ينوى النيترازوري الإبقاء على أنطونيو كاندريڤا بالتأكيد، لأنه يُعتبر بديل لـ لوتارو مارتينيز في خطة 3-5-2 من خطط كونتي.