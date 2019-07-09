بول بوجبا يرد على تحدي إبراهيموفيتش.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قبل النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التحدي الذي أطلقه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي والمعروف بـ”غطاء الزجاجة”.

بول بوجبا نشر مقطع فيديو وهو ينفذ تحدي غطاء الزجاجة، الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه أدى التحدي بطريقة مختلفة، ردا على النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

إبراهيموفيتش كان قد نفذ التحدي بضربة أكروباتية، ونشر التحدي على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، ودعا اللاعب بول بوجبا للتحدي.

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رد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي جاء سريعا بعد أن نشر هو الآخر فيديو له وهو ينفذ التحدي، ولكن باستخدام زجاجتين معا، ليفتح غطاءهما بضربة أكروباتية سريعة.

بوجبا كتب معلقا على الفيديو قائلا: شكرا إبراهيموفيتش على الدعوة، لقد أضفيت عليه لمستي الخاصة، إذا لم تكن تمانع، التحدي الآن يشمل زجاجتين.

كان تحدي “فتح غطاء زجاجة بالقدم” قد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيه العديد من الممثلين والرياضيين العالميين.