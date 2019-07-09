تونس إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز على غانا بركلات الترجيح #تونس_غانا

جدة - عمرو شويل تأهل منتخب تونس إلى دورالثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، على حساب نظيره الغاني، بفوزه عليه بركلات الترجيح، بعد تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.

وسجل التونسي طه ياسين الخنيسي هدف التقدم لمنتخب “نسور قرطاج” بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الـ 73، على إستاد الإسماعيلية.

وأدرك منتخب “النجوم السوداء” التعادل بـ “نيران صديقة” سجله المدافع التونسي رامي البدوي، في الوقت القاتل، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للمباراة.