الان تتابع تونس إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز على غانا بركلات الترجيح #تونس_غانا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأهل منتخب تونس إلى دورالثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، على حساب نظيره الغاني، بفوزه عليه بركلات الترجيح، بعد تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.
وسجل التونسي طه ياسين الخنيسي هدف التقدم لمنتخب “نسور قرطاج” بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الـ 73، على إستاد الإسماعيلية.
وأدرك منتخب “النجوم السوداء” التعادل بـ “نيران صديقة” سجله المدافع التونسي رامي البدوي، في الوقت القاتل، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للمباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز على غانا بركلات الترجيح #تونس_غانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.