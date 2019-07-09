الامارات | تونس تستعيد الثقة وتحجز ثاني بطاقة عربية في ربع نهائي أمم إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستعيد الثقة وتحجز ثاني بطاقة عربية في ربع نهائي أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أستعاد المنتخب التونسي ثقته بنفسه وظهر بشكل مغاير عن دور المجموعات والذي لم يحقق فيه أي انتصار ونجح في حجز المقعد العربي الثاني في ربع نهائي المونديال الإفريقي بعد الجزائر ليخالف التوقعات التي كانت تشير إلى وداع المنتخب التونسي بعد الظهور السيء في الجزء الأول من البطولة واحتلاله المركز الثالث في مجموعته.

وجاء التأهل بعد الفوز على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 -1.

وضرب منتخب تونس موعدا مع مدغشقر في ربع نهائي البطولة المقامة حاليا في مصر.