الامارات | مصبح: منحنا العنبري حرية اختيار العناصر التي يحتاجها الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصبح: منحنا العنبري حرية اختيار العناصر التي يحتاجها الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُقد أول من أمس، بمقر نادي الشارقة، اجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي سالم عبيد الشامسي، وبحضور رئيس شركة الشارقة لكرة القدم محسن مصبح ومدرب بالفريق الأول عبدالعزيز العنبري، وتمت مناقشة تحضيرات الفريق للموسم الجديد، الذي يستهل بلقاء فريق بني ياس في 22 أغسطس المقبل في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي.

وذكر نادي الشارقة على حسابه الرسمي عبر «توتير» أن الاجتماع ناقش تحضيرات الملك الشرقاوي للموسم الجديد، وأن رئيس مجلس الإدارة سالم عبيد الشامسي أشاد خلال الاجتماع بقيادة رئيس شركة قدم القدم بالنادي محسن مصبح لمنظومة العمل داخل الشركة.

من جانبه، قال محسن مصبح إنهم يعملون بروح الفريق الواحد، وإنهم منحوا مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري الحرية الكاملة في اختيار العناصر، حسب احتياجاته التي تتناسب مع طريقة وأسلوب عمله مع الفريق.

وتم خلال اللقاء مناقشة مخرجات عمل لجنة الاحتراف والتعاقدات، وما وصلت إليه من نتائج تخص المفاوضات والصفقات الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول بالنادي.

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وقدم محسن مصبح خلال الاجتماع شرحاً وافياً لجميع التفاصيل المتعلقة بعمل اللجان التابعة للشركة خلال الفترة الماضية، وهي اللجنة الفنية ولجنة الاحتراف والتعاقدات واللجنة المالية، إذ رفع رؤساء هذه اللجان توصيات ورؤى فنية إلى رئيس الشركة بشأن أداء واستعدادات شركة كرة القدم للاستحقاقات المقبلة.

وقال محسن مصبح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «نعمل في نادي الشارقة الرياضي بروح الفريق الواحد، وهدفنا جميعاً هو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وأضاف: «أمامنا تحديات كبيرة الموسم المقبل، خصوصاً أننا ندخل الموسم الجديد كأبطال للدوري، ولدينا استحقاقات خارجية مهمة، ما يضع علينا مسؤولية كبيرة في تقديم أقصى ما لدينا للحفاظ على الصورة المتميزة التي رسمها النادي في أذهان عشاقه، وفي الوسط الرياضي عموماً».

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة النادي محمد جمعة بن هندي، وعضو مجلس الإدارة، المدير المالي ناصر سعيد بن عفصان، وعضو مجلس إدارة النادي، رئيس المكتب القانوني، رئيس لجنة الاحتراف والتعاقدات بشركة كرة القدم، عبيد سعيد الشامسي، ورئيس اللجنة الفنية الدكتور جمال صالح. ودشن الشارقة، أمس، استعداداته للموسم الجديد، إذ تدرب على الملعب الفرعي بالنادي، نظراً لانشغال الملعب الرئيس في استاد خالد بن محمد بأعمال الصيانة، حيث ستستمر التدريبات اليومية حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي المقرر في هولندا من 20 الجاري إلى التاسع من أغسطس المقبل، ويخوض خلاله ثلاث مباريات ودية.