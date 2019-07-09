الامارات | الإسباني راهم يعتلي صدارة «السباق إلى دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني راهم يعتلي صدارة «السباق إلى دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد الإسباني جون راهم إلى قمة ترتيب «السباق إلى دبي»، بعد تحقيقه لقبه الثالث في سلسلة روليكس، مع فوزه ببطولة دبي الحرة الأيرلندية المفتوحة في نادي لاهينش للغولف.

وحجز راهم مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بعد انتقاله من المركز 15 إلى المركز الأول في ترتيب «السباق إلى دبي»، بمجموع 2225.1 نقطة هذا الموسم.