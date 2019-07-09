الامارات | تغريدات حزينة للاعبي المنتخب المصري بعد الوداع الإفريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدات حزينة للاعبي المنتخب المصري بعد الوداع الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب النجم محمد صلاح، عن حزنه للخروج المبكر للمنتخب المصري من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة على أرضه، متوجهاً بالشكر إلى المشجعين، ومتعهداً التعلم من الأخطاء التي أدت إلى خروج مبكر للفراعنة من ثمن النهائي.

وتلقّى المنتخب الذي كان مرشحاً لتعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، خسارة مفاجئة في الدور ثمن النهائي السبت أمام جنوب إفريقيا بهدف يتيم في الدقيقة 85، في خسارة تسببت بصدمة كبيرة في مصر، وأدت الى إقالة الجهازين الفني والإداري وعلى رأسه المدرب المكسيكي خافيير أغيري، واستقالة رئيس الاتحاد هاني أبوريدة.

وبعد نحو 24 ساعة على السقوط أمام نحو 75 ألف متفرج غصت بهم مدرجات استاد القاهرة الدولي، كتب صلاح عبر حسابه على «تويتر»: «حزين جداً لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية».

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وأضاف «كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها. والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم».

وفي حين انتقد بعض المعلقين تغريدة صلاح عدم تقدمه باعتذار مباشر عن الخسارة، جاء ذلك من خلال اللاعب علي غزال الذي كتب عبر «تويتر»، «اعتذار لكل من ساند ومن حضر وهتف ومن لم يحضر، لكل من حلم مثلنا بالكأس، لكل من وثق فينا ولم نكن على قدر المسؤولية».

وأفردت الصحف المصرية مساحات كبيرة للتعليقات المنتقدة لأداء المنتخب، وعنونت صحيفة «الأخبار»، «منتخبنا يخذل الملايين ويودع أمم إفريقيا».