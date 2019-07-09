الامارات | الوحدة يواجه فينلو الهولندي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يواجه فينلو الهولندي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي فريق الكرة بنادي الوحدة، مساء اليوم، مع فريق فينلو الهولندي في ثالث لقاءات العنابي الودية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بهولندا، استعداداً للموسم الجديد. وسيحاول المدرب موريس شتاين التوصل للتشكيلة الأساسية المثالية، وفاز الوحدة في أولى مبارياته الودية على فريق أكاديمية جلوبال الهولندي بثلاثة أهداف دون رد، ثم تعادل في المباراة الودية الثانية مع فريق تونتي من دون أهداف. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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