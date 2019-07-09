الامارات | حتا يتعاقد رسمياً مع البرتغالي ريكاردو

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يتعاقد رسمياً مع البرتغالي ريكاردو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة كرة القدم بنادي حتا، رسمياً، مع اللاعب البرتغالي ريكاردو فالينتي، في تجربة جديدة له خارج الدوري البرتغالي، بعد اللعب سابقاً في صفوف ناديي ماريتيمو وغيماريش. جرت مراسيم التعاقد بحضور المدير التنفيذي لشركة كرة القدم علي عبدالله البدواوي، ووكيل أعمال اللاعب. ويجيد اللاعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيمن. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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