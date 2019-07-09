الامارات | تيتي يهاجم ميسي.. وألفيس يتفهم «حالة الغضب»

شكرا لقرائتكم خبر عن تيتي يهاجم ميسي.. وألفيس يتفهم «حالة الغضب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي، أن ضربة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 2019 بالبرازيل ليست صحيحة، لكنه يتعين عليه أن يتقبلها.

وطالب تيتي نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، بمزيد من الاحترام مثلما احترم المنتخب البرازيلي الآخرين.

وتوج المنتخب البرازيلي بلقبه التاسع في بطولات كوبا أميركا إثر فوزه على منتخب بيرو 3-1 مساء أول من أمس، في المباراة النهائية للبطولة على استاد «ماراكانا» العريق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجاء الهدف الوحيد لمنتخب بيرو من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة، وسددها المهاجم المخضرم خوسيه باولو جيريرو.

وقال تيتي، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إن ضربة الجزاء التي احتسبت لبيرو لم تكن صحيحة وكان يجب ألا تحتسب.

وأوضح: «ضربة الجزاء لم تكن صحيحة، على ميسي أن يظهر مزيداً من الاحترام، مثلما نحترم الآخرين».

وكان ميسي وجه انتقادات لاذعة إلى الحكام بعد مباراة المنتخبين الأرجنتيني والتشيلي، على المركز الثالث في البطولة، التي شهدت طرد ميسي وجاري ميديل مدافع تشيلي، وأشار ميسي إلى تحيز اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (كونميبول) لمصلحة البرازيل، موضحاً أن كأس البطولة «محصنة» لمصلحة البرازيل.

وقال تيتي: «على ميسي أن يظهر بعض الاحترام ويتقبل الهزيمة عندما يتعرض لها»، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها ميسي والاتحاد الأرجنتيني للعبة إلى الحكام، بعد هزيمة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره البرازيلي صفر-2 في المربع الذهبي للبطولة.

وأشار تيتي إلى أن المنتخب البرازيلي عانى أيضاً بعض أخطاء الحكام خاصة في بطولات كأس العالم.

وأوضح تيتي أن ميسي عليه احترام الآخرين، مشيراً إلى أن ميسي كلاعب كبير يتعرض لكمّ أكبر من الضغوط.

من جهته، قال قائد منتخب البرازيل، داني ألفيس، الزميل السابق لميسي في برشلونة الإسباني، إنه لا يتفق مع تصريحات ليونيل، نجم الأرجنتين، حول فساد اتحاد أميركا الجنوبية وانحيازه لـ«السيليساو»، الذي توج باللقب.

وأوضح ألفيس، في تصريحات لقناة «تي واي سي» الأرجنتينية: «إنه يوم مميز بالنسبة لنا، ونركز على الاستمتاع به.. لا يمكنني القول إنني أتفق مع ما قاله ميسي». وتابع: «لقد عملنا بقوة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، أتفهم حالة الغضب والاستياء لدى ليو.. لكنني لا أشاركه اعتقاده بأن هذا (اللقب) تم شراؤه، المجهود الذي قدمناه لتحقيق البطولة كان رائعاً للغاية».

الجوائز الفردية «برازيلية».. وألفيس الأفضل

هيمن لاعبو المنتخب البرازيلي على الجوائز الفردية في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2019) بالبرازيل.

وتوج النجم المخضرم داني ألفيش، (36 عاماً) بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما توج زميله أليسون باكير بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، حيث لم تهتز شباكه سوى بهدف وحيد سجله باولو جيريرو، مهاجم بيرو من ضربة جزاء في المباراة النهائية.

واقتسم البرازيلي إيفرتون سوزا سواريس وباولو جيريرو لاعب بيرو صدارة هدافي البطولة، برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، وذلك بعد أن سجل كل منهما هدفاً لمنتخب بلاده في المباراة النهائية، لكن إيفرتون توج بجائزة الهداف متفوقاً على جيريرو بفارق صناعة الأهداف.

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كذلك توج المنتخب البرازيلي بجائزة اللعب النظيف، قبل مراسم تتويجه بكأس النسخة الـ46 من بطولة كوبا أميركا، والتي شهدت عودته إلى منصات التتويج بالبطولات الكبيرة بعد غياب دام 12 عاماً، حيث كان آخر تتويج سابق له في نسخة عام 2007 من البطولة.

«اليويفا» ينفي دعوة الأرجنتين للمشاركة في بطولاته

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس، ما رددته تقارير إعلامية حول أنه قد يوجه الدعوة للمنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولات تابعة له.

وذكر «اليويفا»: «لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول مطالبة الأرجنتين بالمشاركة في بطولات (اليويفا) أو الحصول على عضوية (اليويفا).. (اليويفا) لم يدخل أبداً في مناقشات بهذا الشأن، ولن يفعل».

وخرج المنتخب الأرجنتيني قبل أيام من الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2019) بالبرازيل، بالهزيمة أمام نظيره البرازيلي، وقد تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن «فساد» في اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).

وذكرت تقارير في أميركا الجنوبية، عن مصادر لم تكشف عنها، أن الأرجنتين قد تتحول للمشاركة بالكرة الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تشارك ضمن منافسات قارات أخرى، غير القارات التي تنتمي لها، لأسباب سياسية أو رياضية، لكن «اليويفا» أكد أنه لم يناقش منح الاستثناء للأرجنتين.

تيتي: «ضربة الجزاء لم تكن صحيحة، على ميسي أن يظهر مزيداً من الاحترام، مثلما نحترم الآخرين».

سجل الأبطال

أوروغواي: 15 لقباً.

الأرجنتين: 14 لقباً.

البرازيل: تسعة ألقاب.

باراغواي: لقبان.

بيرو: لقبان.

كولومبيا: لقب واحد.

بوليفيا: لقب واحد.