الامارات | بني ياس ينهي 3 صفقات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس ينهي 3 صفقات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم نادي بني ياس، في بيان رسمي، تعاقدها الرسمي مع ثلاث صفقات جديدة، هم: اللاعب شاهين سرور (23 عاماً) قادماً من صفوف نادي الجزيرة لمدة أربع سنوات، واللاعب البرازيلي جواو فيكتور (19 عاماً) لمدة أربع سنوات، وتم تسجيل اللاعب في فئة المقيمين، ولاعب الوسط البرتغالي لويس سيرجيو (19 عاماً) قادماً من نادي أونيو نيغورينس البرتغالي، وتم تسجيله في فئة المقيمين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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