الامارات | 270 لاعباً ولاعبة يدشنون منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن 270 لاعباً ولاعبة يدشنون منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، مساء أول من أمس، منافسات بطولة الإمارات الفردية للمراحل السنية للشطرنج، التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة ما يزيد على 270 لاعباً ولاعبة.

حضر مراسم تدشين المنافسات الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، ورئيس الاتحاد الدكتور سرحان المعيني، وأمين عام الاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج حسين الشامسي، ورئيس الجهاز الفني بالاتحاد فوزية عباس، وعدد من الشخصيات وممثلي الأندية والجاليات.

من جانبه، أكد حسين الشامسي، أن «البطولة تعد حدثاً استثنائياً حيث تجمع مختلف الجنسيات من مواطنين ومقيمين يلتقون معاً على طاولة واحدة، ويتنافسون في صراع البحث عن المراكز الأولى، وتبقى الروح الرياضية هي شعار الجميع».

Advertisements

وأضاف: «استحدثنا مسابقة تحت ست سنوات لجذب اللاعبين الصغار، بجانب مشاركة أبناء المواطنات وحملة الجواز ومواليد الدولة والمقيمين».

وأسفرت نتائج الجولة الأولى من مسابقة السيدات عن فوز عبير علي، على عائشة إحسان في الجولة الأولى لمسابقة السيدات، ونجحت وديمة الكلباني في تحقيق الفوز الأول لمسابقة تحت 20 سنة، بعدما تغلبت على منال حسين الحمادي، كما فازت شيماء نعمان على جواهر خليل، وموزة المعمري على اليازية الحوسني، وفي مسابقة تحت 18 سنة للفتيات فازت عائشة سرحان المعيني على عائشة الشامسي، وتعادلت مريم عيسى مع نور الزهرة خضريان، وعوشة الشامسي على ريم خليل.

وشهدت مسابقة تحت 16 سنة للفتيات تعادل فاطمة الوهابي مع أمل فاضل، وغالية محمد مع عائشة سيف آل علي، فيما فازت مريم حسين الحمادي على ميسون علي، وريان محمد على عهود زياد، وفي مسابقة تحت 14 سنة للفتيات فازت حنان خليل على عائشة محمد المعيني، وزينب درويش على ميرة حسين الحمادي، وفاطمة سيف على غالية ناصر النعيمي، وأحلام راشد على لطيفة الزرعوني.