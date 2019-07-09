الامارات | إعادة تشكيل مجلس إدارة «أبوظبي الرياضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة «أبوظبي الرياضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان. ونص القرار على عضوية كل من: الدكتور يوسف الشيبة خميس الشرياني، ومحمد حمد جابر الهاملي، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، والدكتور عارف سلطان الحمادي، وعبدالله عبدالعالي عبدالله الحميدان، ومحمد إبراهيم محمود المحمود، وسويدان راشد الظاهري. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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