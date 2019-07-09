الامارات | كينو: أسلوب الجزيرة يناسبني

شكرا لقرائتكم خبر عن كينو: أسلوب الجزيرة يناسبني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المهاجم البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانكا (30 عاماً) الشهير بـ«كينو»، الذي تعاقد معه الجزيرة قادماً من نادي بيراميدز المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، أنه يشعر بحماس كبير لتجربته الجديدة مع نادي الجزيرة، وأضاف في تصريحات صحافية: «لدي فكرة جيدة عن الجزيرة، وأعرف أنه فريق يقدم كرة قدم هجومية وممتعة، وهذا الأسلوب الكروي يناسبني، وأتطلع للانسجام سريعاً مع زملائي». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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